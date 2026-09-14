Мэр столицы рассказал, как планируют продлить московское метро в Подмосковье

О выходе линий московского метро в крупнейшие города Подмосковья рассказал Сергей Собянин. Согласно планам, после 2030 года семь линий пересекут границы МКАД и свяжут столицу с Химками, Красногорском, Мытищами, Балашихой и другими округами.