Мэр столицы рассказал, как планируют продлить московское метро в Подмосковье

О выходе линий московского метро в крупнейшие города Подмосковья рассказал Сергей Собянин. Согласно планам, после 2030 года семь линий пересекут границы МКАД и свяжут столицу с Химками, Красногорском, Мытищами, Балашихой и другими округами.
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