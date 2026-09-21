«Мы вас всех убьём!»: Эстония собралась воевать с Россией в одиночку

Эстония способна воевать с Россией в одиночку. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Херем. По его словам, Таллин способен уничтожить российскую инфраструктуру.
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