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Риттер предупредил, что Украина может стать непригодной для жизни

Риттер предупредил, что Украина может стать непригодной для жизни

Украину ждет катастрофа в самом ближайшем будущем. С таким мрачным прогнозом выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

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