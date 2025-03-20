В Хакасии оперативники уголовного розыска раскрыли убийство молодой женщины, совершённое более 20 лет назад

30 июня 2001 года рано утром участковым уполномоченным милиции в частном доме в отдалённом селе Июс Орджоникидзевского района республики Хакасия было обнаружено тело 22-летней местной жительницы с 19 ножевыми ранениями в области грудной клетки.
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