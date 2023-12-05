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Вот и праздникам конец, кто не спился - молодец

Вот и праздникам конец, кто не спился - молодец

Останавливает мент мужика и начинает придираться не по делу - к морде,к документам, и т.п. Мужик стоял-стоял и спрашивает:- Скажите пожалуйста, а если я бы вас мудаком назвал, это, наверно,было бы правонарушение, и вы бы меня задержали?- Конечно!- А если бы я только подумал, что вы мудак, и ничего не сказал, то этокак? Не запрещается?- Не запрещается!- Ну тогда я думаю, что вы мудак.

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