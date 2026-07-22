Аналитик Храпунова: не все электронные кошельки требуют согласия родителей

Заместитель директора фонда "За права заемщиков", куратор платформы Народного фронта "Мошеловка.рф" Алла Храпунова в интервью "Радио 1" прокомментировала планы Банка России ввести обязательное получение родительского согласия при оформлении подростками электронных кошельков.
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