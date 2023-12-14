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«Ослабление РФ» – генерал США озвучил американское условие для мирных переговоров 

«Ослабление РФ» – генерал США озвучил американское условие для мирных переговоров 

США согласны на переговоры между Киевом и Москвой только при условии, что Россия выйдет на них максимально ослабленной.

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Сергей Федотов
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