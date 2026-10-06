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proavto21

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Год с Chery Tiggo 8 Pro Max: мой личный опыт, который изменил отношение к китайским кроссоверам

Год с Chery Tiggo 8 Pro Max: мой личный опыт, который изменил отношение к китайским кроссоверам

Почему я решил рассказать эту историю Тема китайских автомобилей сегодня вызывает слишком много споров, и в этом потоке мнений редко удаётся услышать по-настоящему взвешенный голос.

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