Васил Шәйхразыев Төньяк Казахстан өлкәсенең тарихи-туган якны өйрәнү музее белән танышты

Казахстанга эш сәфәре барышында Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессы Милли Шура рәисе Васил Шәйхразыев Төньяк Казахстан өлкәсенең тарихи-туган якны өйрәнү музеенда булды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии