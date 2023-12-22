Боксер Бивол выйдет на бой против Артура под песню «Группа крови»

Действующий чемпион мира по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол в преддверии боя с британцем Линдоном Артуром рассказал в беседе с «Известиями», что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови».
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