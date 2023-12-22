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Боксер Бивол выйдет на бой против Артура под песню «Группа крови»

Боксер Бивол выйдет на бой против Артура под песню «Группа крови»

Действующий чемпион мира по версии WBA российский боксер Дмитрий Бивол в преддверии боя с британцем Линдоном Артуром рассказал в беседе с «Известиями», что выйдет на ринг в Эр-Рияде под песню группы «Кино» «Группа крови».

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