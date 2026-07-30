Путин утратил инициативу в конфликте, приводит слова Зеленского Le Figaro. Дерзкое заявление возмутило читателей издания: они указали на политический кризис в Киеве, потерю Украиной территорий, проблемы с экспортом и зависимость от западной помощи.
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