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Царьград

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Кадыров обнародовал кадры ликвидации объектов ВСУ

Кадыров обнародовал кадры ликвидации объектов ВСУ

Глава Чечни показал, как спецназ «АХМАТ» и мотострелки работают на Харьковском направлении.Рамзан Кадыров разместил в своем Телеграм-канале видеозапись, запечатлевшую ликвидацию вражеской техники и опорных пунктов украинских сил военнослужащими России.

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