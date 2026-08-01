Кадыров обнародовал кадры ликвидации объектов ВСУ

Глава Чечни показал, как спецназ «АХМАТ» и мотострелки работают на Харьковском направлении.Рамзан Кадыров разместил в своем Телеграм-канале видеозапись, запечатлевшую ликвидацию вражеской техники и опорных пунктов украинских сил военнослужащими России.
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