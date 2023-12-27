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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Киркорова не простили и объявили полный бойкот на ТВ. Сцены с его участием вырежут даже из уже отснятого к НГ материала

Киркорова не простили и объявили полный бойкот на ТВ. Сцены с его участием вырежут даже из уже отснятого к НГ материала

Ну что, кто там не верил, что участников позорной вечеринки от Ивлеевой в клубе Мутабор по итогу всё-таки накажут? Если честно, я и сам не поверил бы в возможность подобного, если бы об этом не раструбили самые известные СМИ страны, такие как Московский Комсомолец, Российская Газета, Комсомольская Правда и т.

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Комментарии
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Н
Наталья
а у них были мозги?
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11 час.
КМ
Кирилл Мелькумов
Одним словом болгарин 😂✌️
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11 час.
Сергей Алексеев
Слава тебе, Господи, лёд тронулся.
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9 час.

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