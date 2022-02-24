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Российский Geely Monjaro получил сенсорную панель приборов и полный привод уже в базе

Российский Geely Monjaro получил сенсорную панель приборов и полный привод уже в базе

Как Geely Monjaro тестируют сибирскими морозами. Первые живые фото салона  Компания Geely получила Одобрение Типа Транспортного Средства (ОТТС) на кроссовер Monjaro в России, так что теперь компания может ввозить эти машины и начинать продажи.

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