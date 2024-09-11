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Волонтер рассказала о выстрелах в спины уезжавшим из Курской области детям

Волонтер рассказала о выстрелах в спины уезжавшим из Курской области детям

Вывезенные из Курской области дети рассказали волонтерам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стреляли им в спину, пишет ТАСС со слов директора АНО Центр правовой поддержки «Мама в праве» и волонтера Виктории Рашиной.

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