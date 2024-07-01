Движение «Ансар Аллах» публикует кадры применения своего БЭК Tufan-1 для удара по греческому сухогрузу «Transworld Navigator» 23 июня.
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Движение «Ансар Аллах» публикует кадры применения своего БЭК Tufan-1 для удара по греческому сухогрузу «Transworld Navigator» 23 июня.
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