Неравный вес для семейной жизни: Алена Водонаева предостерегла Бородину от брака с Сердюковым

Алена Водонаева предостерегла Ксению Бородину от брака с Сердюковым Алена Водонаева не смогла промолчать и, несмотря на давнюю вражду с Ксенией Бородиной, решила предостеречь ее от брака с Николаем Сердюковым.
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