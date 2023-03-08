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Тренер «Броуков» Звездин о команде: «Атмосфера не совсем чемпионская, надо к ней стремиться»

Тренер «БроукБойз» Игорь Звездин объяснил, почему решил вернуться в клуб. – Почему приняли решение вернуться в команду, что изменилось? – Условия хорошие предложили.

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