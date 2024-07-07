Вован и Лексус получили государственные награды

Замечательно, что наконец-то награда нашла своих ГЕРОЕВ! Уникальная работа, единственная в мире! Подобных примеров нет! Ждем новых познавательных выпусков! Горжусь тем, что эти герои - РУССКИЕ!

Пульхерия Djem

Хорошо, что эти талантливые парни на нашей стороне .Прекрасно ,что можно защищать РОДИНУ не только на передовой в буквальном смысле. Ребята тоже на передовой! Высокий интеллект и патриотизм на службе народу России!!!