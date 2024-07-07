Наши бравые парни Вован и Лексус получили государственные награды. Мы рады за них - заслужили! И вообще, давно пора - работают парни, не покладая рук.
Вован и Лексус получили государственные награды
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Людмила Семенова
ТАЛАНТИЩЕ и чёткое понимание сути политики! Спасибо за патриотизм!
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13 час.
Людмила Речкина
Замечательно, что наконец-то награда нашла своих ГЕРОЕВ! Уникальная работа, единственная в мире! Подобных примеров нет! Ждем новых познавательных выпусков! Горжусь тем, что эти герои - РУССКИЕ!
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13 час.
Пульхерия Djem
Хорошо, что эти талантливые парни на нашей стороне .Прекрасно ,что можно защищать РОДИНУ не только на передовой в буквальном смысле. Ребята тоже на передовой! Высокий интеллект и патриотизм на службе народу России!!!
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8 час.
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