Машков и Гармаш поборются за роль великого князя Ярослава Мудрого

Кинокомпания Никиты Михалкова представила масштабный исторический проект «Королева Анна». Картина перенесет нас в XI век во времена правления Ярослава Мудрого и расскажет о судьбе его младшей дочери — княжны Анны, ставшей в последствии королевой Франции, В некоторых источниках ее так и называют — Анной Русской.
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