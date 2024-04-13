Машков и Гармаш поборются за роль великого князя Ярослава Мудрого

Кинокомпания Никиты Михалкова представила масштабный исторический проект «Королева Анна». Картина перенесет нас в XI век во времена правления Ярослава Мудрого и расскажет о судьбе его младшей дочери — княжны Анны, ставшей в последствии королевой Франции, В некоторых источниках ее так и называют — Анной Русской.