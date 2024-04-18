Ассоциация развития киберспортивной инфраструктуры учреждена в стране

Сети Colizeum, True Gamers, CyberX стали членами новой Ассоциации развития киберспортивной инфраструктуры, пишет «Ъ» со ссылкой на представителя Langame (разработчик специализированного софта для киберклубов).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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