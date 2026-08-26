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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Альварес останется в «Атлетико» минимум до зимы, считают букмекеры. «Арсенал» – самый вероятный следующий клуб аргентинца

Букмекеры принимают ставки на будущее Хулиана Альвареса. Во время ЧМ-2026 форвард сборной Аргентины публично выразил желание покинуть «Атлетико».

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