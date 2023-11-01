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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Режиссер Lies of P рассказал про обновление игры и анонсировал выпуск первого DLC...

Режиссер Lies of P рассказал про обновление игры и анонсировал выпуск первого DLC...

Режиссер Lies of P рассказал про обновление игры и анонсировал выпуск первого DLC и саундтрекаNEOWIZ, глобальный разработчик и издатель игр, поделился новым видеороликом от разработчиков своей знаменитой игры в стиле Souls – Lies of P.

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