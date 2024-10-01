Индексация пенсий и зарплат, удостоверения для многодетных и новые правила ОСАГО: какие изменения ждут россиян в октябре

С 1 октября в России на 5,1% проиндексируют пенсии военным и зарплаты работникам федеральных учреждений, а пожилым людям, которым в сентябре исполнилось 80 лет, вдвое поднимут надбавку к страховой выплате.
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