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Индексация пенсий и зарплат, удостоверения для многодетных и новые правила ОСАГО: какие изменения ждут россиян в октябре

Индексация пенсий и зарплат, удостоверения для многодетных и новые правила ОСАГО: какие изменения ждут россиян в октябре

С 1 октября в России на 5,1% проиндексируют пенсии военным и зарплаты работникам федеральных учреждений, а пожилым людям, которым в сентябре исполнилось 80 лет, вдвое поднимут надбавку к страховой выплате.

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