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Бактерии ускорили выветривание пород для улавливания углекислого газа

Бактерии ускорили выветривание пород для улавливания углекислого газа

Выветривание силикатных горных пород — геологический процесс, в ходе которого кислая вода реагирует с кальций- и магнийсодержащими минералами, в результате чего CO₂ переходит из атмосферы в форму стабильных бикарбонатов и в конечном счёте оседает в океане.

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