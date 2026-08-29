Бактерии ускорили выветривание пород для улавливания углекислого газа

Выветривание силикатных горных пород — геологический процесс, в ходе которого кислая вода реагирует с кальций- и магнийсодержащими минералами, в результате чего CO₂ переходит из атмосферы в форму стабильных бикарбонатов и в конечном счёте оседает в океане.