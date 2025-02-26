Чехлы Clicks с qwerty-клавиатурой отныне предлагаются для смартфонов Google, Motorola и Samsung

Больше года назад стартап Clicks начал продажу чехлов с физической клавиатурой для смартфонов Apple iPhone, с тех пор было реализовано более 100 000 экземпляров, и теперь производитель готов предложить аналогичные чехлы для владельцев смартфонов Google Pixel, Motorola Razr и Samsung Galaxy S25.