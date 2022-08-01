Daily Storm

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«Ковырнули заживающую ранку»: Кадыров обвинил НАТО в подстрекательстве вокруг ситуации с Сербией и Косово

«Ковырнули заживающую ранку»: Кадыров обвинил НАТО в подстрекательстве вокруг ситуации с Сербией и Косово

Политик считает, что разрешить конфликт можно путем конфессионального консенсусаГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что в конфликте между Сербией и Косово есть третья сторона — НАТО.

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