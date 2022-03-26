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Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число российских миротворцев

Власти Нагорного Карабаха попросили Путина увеличить число российских миротворцев

В администрации Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой увеличить миротворческий контингент в республике на фоне сообщений о попытках продвижения к территории НКР военных Азербайджана.

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