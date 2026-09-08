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Они расстались, чтобы встретиться через годы: Иванова и Чадов в драме «Чужой звонок»

Они расстались, чтобы встретиться через годы: Иванова и Чадов в драме «Чужой звонок»

Картина, основанная на повести Екатерины Марковой, расскажет историю о том, как первая любовь и мечта могут изменить жизнь и напомнить о себе спустя годы.

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