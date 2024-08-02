Опубликованы снимки победителей в категории «Дикая природа» премии FAPA

Снимок победителя: «Зачарованный лес» / © Greg Du Toit Второе место: «Ночные размышления» / © Marcello Galleano Третье место: «Охота на пеликанов» / © Jan-Tore Oevrevik Высокая оценка: «Иберийская рысь, символ Испании» / © Marcello Galleano Высокая оценка: «Медведица кормит медвежат» / © John Ehrenfeld Высокая оценка: «Среди полевых цветов» / © Kat De Laet Высокая оценка: «Господство» / © Emeric Dallou Высокая оценка: «Ванна с пеной» / © Remuna Beca Высокая оценка: «На высоте более 5000 метров над уровнем моря» / © Martin Koeppert Высокая оценка: «Холодное сердце ледника» / © Audrey Bellot Высокая оценка: «Любопытный лемур» / © Marcello Galleano Высокая оценка: «Мечта тупика» / © Echenoz Laurent Высокая оценка: «Игра» / © Bence Mate Высокая оценка: «Наблюдатель» / © Alexis Rateau .
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