Спикер палаты представителей США Джонсон: Байден демонстрирует слабость в мире

Президент США Джо Байден выставил страну в плохом свете за счет переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско, считает спикер палаты представителей конгресса, республиканец Майк Джонсон, передает The Hill.
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