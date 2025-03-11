ЕС вот-вот оштрафует Apple и M**a за нарушение закона «О цифровых рынках»

В ближайшее время Европейская комиссия назначит Apple и Meta✴ Platforms штраф в связи с предполагаемым нарушением компаниями Закона о цифровых рынках (DMA) ЕС, пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии