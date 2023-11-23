В мэрии Орла пообещали запустить троллейбусы с автономным ходом до 909 квартала

Мэрия Орла пообещала просто невероятное: приобрести в 2024 году троллейбусы с увеличенным автономным ходом с продлением маршрутов до 909 квартала, а также заменить часть автобусных маршрутов троллейбусными.
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