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Как перейти из лета в зиму и не впасть в депрессию. Советы невролога

Как перейти из лета в зиму и не впасть в депрессию. Советы невролога

Починить настроение помогут прогулки на свежем воздухе и витамины С наступлением осени становитесь не похожи сами на себя? Пасмурная и дождливая осенняя погода делает вас вялым и тревожным? Похоже, у вас САР – сезонное аффективное расстройство.

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