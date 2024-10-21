Как перейти из лета в зиму и не впасть в депрессию. Советы невролога

Починить настроение помогут прогулки на свежем воздухе и витамины С наступлением осени становитесь не похожи сами на себя? Пасмурная и дождливая осенняя погода делает вас вялым и тревожным? Похоже, у вас САР – сезонное аффективное расстройство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии