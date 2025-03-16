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Пожар в Ижевске: три миллиона насекомых спасены от гибели на ферме

Пожар в Ижевске: три миллиона насекомых спасены от гибели на ферме

В Ижевске на улице Живсовхозная пожар охватил офисно-производственное здание с фермой насекомых. Три миллиона тараканов и сверчков были спасены.

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Комментарии
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Иван Еськов
Спрашивается, какой идиот проталкивает у нас этот либеральный проект, накормить сверчками его до отвала,
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17 час.
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