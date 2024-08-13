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Зачем нужен был Киеву этот бесполезный, с военной точки зрения и отчаянный рейд на Курскую область?

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А сколько наших военнослужащих  ребят и мирных жителей там погибло?....
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