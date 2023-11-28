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Несекретные материалы

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В России выпало много снега, жуть какая!

https://t.me/russkiy_malchik/904А что бы современные люди сказали в 1941 году, когда лютые морозы и снегопады ударили в ноябре? Представляю заголовки: "снежный коллапс парализовал военные действия", "солдаты оказались в арктическом мешке", "части Красной армии оказались под ударом ледяного дождя".

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