Мосбиржа запустила торги платиной и палладием от «Норникеля» Московская биржа 21 октября запустила новые инвестиционные инструменты, обеспеченные платиной и палладием «Норникеля».
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Мосбиржа запустила торги платиной и палладием от «Норникеля» Московская биржа 21 октября запустила новые инвестиционные инструменты, обеспеченные платиной и палладием «Норникеля».
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