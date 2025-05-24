В Германии поддержали РФ в создании зоны безопасности на границе с Украиной

РИА Новости/Сергей Бобылев Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн заявил РЕН ТВ, что поддерживает создание зоны безопасности на границе с Украиной, комментируя заявление российского МИД в связи с массированной атакой беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию РФ.
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