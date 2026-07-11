Рынок женихов в Бихаре: 700-летняя традиция, где мужчины — товар

При слове «рынок» обычно представляются прилавки с товарами, но есть его особая разновидность — «товар» сидит в тени деревьев, потому что это женихи, надеющиеся, что их выберет семья какой-нибудь девушки.
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