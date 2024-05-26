«Последовал примеру» Потанина: Мордашов поддержал идею поднятия налога на сверхприбыль Татьяна АрестоваГлава «Северстали» и основной акционер компании Алексей Мордашов поддержал идею поднятья налога на сверхприбыль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии