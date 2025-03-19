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"Преподавали медицину". Пленный уголовник из ВСУ подтвердил присутствие иностранных инструкторов

"Преподавали медицину". Пленный уголовник из ВСУ подтвердил присутствие иностранных инструкторов

Украинских мобилизованных зеков перед отправкой в Курскую область обучали иностранные инструкторы, включая англоязычную женщину-медика.

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