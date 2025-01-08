МЧС: на Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели

На Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели. Об этом сообщило МЧС РФ. Для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" с 96 по 138 км (с.
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