МЧС: на Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели

На Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели. Об этом сообщило МЧС РФ. Для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" с 96 по 138 км (с.