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МЧС: на Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели

МЧС: на Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели

На Сахалине полностью закрыли несколько дорог из-за метели. Об этом сообщило МЧС РФ. Для всех видов автотранспорта ограничено движение на участке автодороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" с 96 по 138 км (с.

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