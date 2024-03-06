Светлана Лужецкая: Межведомственное взаимодействие способствует снижению налоговой нагрузки на бизнес

5 марта состоялась выездная рабочая встреча прокурора Республики Крым Олега Камшилова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светланы Лужецкой с представителями бизнес-сообщества муниципального образования городской округ Алушта, при участии министра экономического развития Республики Крым Дмитpия Шepякo, главы администрации Галины Огнёвой, председателя Алуштинского городского совета Бориса Егорова, субъектов предпринимательской деятельности.
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