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Становятся все больше похожи на мать: Пэрис Хилтон поделилась новыми фото подросших детей

Становятся все больше похожи на мать: Пэрис Хилтон поделилась новыми фото подросших детей

Актриса невольно выдала тот факт, что дети видят ее не часто. Пэрис Хилтон проводит больше времени на светских мероприятиях, чем с детьми LEGION-MEDIAРаньше 44-летняя Пэрис Хилтон обожала хвастаться своими детьми — 2,5-летним сыном Фениксом Барроном и полуторагодовалой дочкой Лондон Мэрилин, которых для нее выносили и родили суррогатные матери.

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