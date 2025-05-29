Становятся все больше похожи на мать: Пэрис Хилтон поделилась новыми фото подросших детей

Актриса невольно выдала тот факт, что дети видят ее не часто. Пэрис Хилтон проводит больше времени на светских мероприятиях, чем с детьми LEGION-MEDIAРаньше 44-летняя Пэрис Хилтон обожала хвастаться своими детьми — 2,5-летним сыном Фениксом Барроном и полуторагодовалой дочкой Лондон Мэрилин, которых для нее выносили и родили суррогатные матери.