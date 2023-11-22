Парки Москвы приглашают на День матери

В этом году российская столица с размахом отметит один из самых семейных праздников – День матери. Масштабная программа растянется на целую неделю и завершится в последний день осени – воскресенье, 26 ноября.
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