Глава МО Германии Писториус высказался о размещении на Украине иностранных войск

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус после встречи с Владимиром Зеленским сообщил, что вопрос о размещении иностранных военных сил на территории Украины не обсуждался, передает «Интерфакс-Украина».
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