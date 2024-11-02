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Бизнес журнал. Урал

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Экс-завкафедрой УГГУ подозревают в распространении фейков о ВС РФ

Экс-завкафедрой УГГУ подозревают в распространении фейков о ВС РФ

На Урале возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заведующего кафедрой «Управление персоналом» Уральского государственного горного университета (УГГГУ) по обвинению в распространении недостоверной информации о ВС РФ.

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