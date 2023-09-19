Военное обозрение

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Как партизаны устроили гитлеровцам «Концерт»

Как партизаны устроили гитлеровцам «Концерт»

Советские партизаны минируют дорогу в Ленинградской области. 1943 г. Предыстория Политика нацистов, направленная на зачистку жизненного пространства на Востоке от советских «недочеловеков» и угон советских граждан на рабские работы в Германию, привела к появлению широкой социальной базы для партизанского движения.

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