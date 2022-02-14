Журова считает решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.