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Журова считает решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным

Журова считает решение CAS по делу Валиевой абсолютно понятным

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву к участию в личных соревнованиях на Играх в Пекине.

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